"Национальный кэшбэк" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше

Уже вскоре программа "Национальный кэшбек" перейдет на новую модель начислений. После этого за некоторые категории продуктов и товаров украинцы начнут получать больше денег, тогда как за другие, наоборот, меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
В Минэкономики рассказали, что Кабинет министров:
Речь идет о введении дифференцированного кэшбека 5% и 15%.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев напомнил, что "за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей".
При этом объем покупок украинских товаров "уже превысил 63 млрд гривен".
"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - констатировал чиновник.
Украинцам объяснили, что до 28 февраля 2026 года "Национальный кэшбек" будет начисляться по действующим правилам - в размере 10% на все товары в программе.
Однако начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% - в зависимости от категории товаров.
"Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом", - отметили в министерстве.
Соболев добавил, что с 1 марта состоится переход "к более точному и гибкому подходу".
Дифференцированный кэшбек, по его словам, "позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами - без увеличения общего бюджета программы".
Согласно информации Минэкономики, 15% кэшбэка будет начисляться на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
А также об отдельных продуктах питания:
Между тем 5% кэшбэка будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.
Речь идет, в частности, про такие товары:
А также про напитки и продукты:
В пресс-службе Минэкономики поделились, что до 1 марта проведут разъяснительную работу:
"Это нужно, чтобы все участники программы одинаково понимали обновленные правила и корректно применяли их на практике", - объяснили украинцам.
При этом Соболев сообщил, что министерство сохраняет право и в дальнейшем калибровать программу - "в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке".
В министерстве рассказали, что несмотря на введенные изменения, все начисления кэшбека по-прежнему идут на карту "Национальный кэшбек" (которую человек выбрал в "Дії").
"Сумму начисления также можно проверить в "Дії", - добавили в ведомстве.
При этом проверить, участвует ли тот или иной товар в программе "Национальный кэшбек", можно:
Проверить товар и магазины можно "в несколько кликов" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
Стоит отметить также, что в целом "Национальный кэшбэк" можно тратить на:
В завершение в Минэкономики сообщили, что покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія":
"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - добавили в ведомстве.
Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".
"Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками. Производитель - на любой системе налогообложения", - подытожили в министерстве.
