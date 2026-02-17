RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Национальный кэшбэк" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше

"Национальный кэшбэк" решили начислять по новым правилам (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уже вскоре программа "Национальный кэшбек" перейдет на новую модель начислений. После этого за некоторые категории продуктов и товаров украинцы начнут получать больше денег, тогда как за другие, наоборот, меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также: Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего

Главное:

  • Изменение правил: систему начисления "Национального кэшбэка" решили изменить, отказавшись от действующих 10% на все товары в программе.
  • Разные уровни выплат: по новым правилам процент кэшбэка будет зависеть от категории товара и объема его импорта на рынке.
  • Особая выгода: максимальный кэшбэк 15% можно будет получить не только за непродовольственные товары, но и за некоторые продукты питания.
  • Базовая корзина: кэшбэк за покупку некоторых "базовых" продуктов уменьшится до 5%.
  • Удобная проверка: сумму начисления и актуальный размер выплаты за товар можно мгновенно узнать "в несколько кликов".

Что изменилось в программе "Национальный кэшбек"

В Минэкономики рассказали, что Кабинет министров:

Речь идет о введении дифференцированного кэшбека 5% и 15%.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев напомнил, что "за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей".

При этом объем покупок украинских товаров "уже превысил 63 млрд гривен".

"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - констатировал чиновник.

Когда заработают введенные изменения

Украинцам объяснили, что до 28 февраля 2026 года "Национальный кэшбек" будет начисляться по действующим правилам - в размере 10% на все товары в программе.

Вскоре правила начисления кэшбека изменятся (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Однако начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% - в зависимости от категории товаров.

"Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом", - отметили в министерстве.

Соболев добавил, что с 1 марта состоится переход "к более точному и гибкому подходу".

Дифференцированный кэшбек, по его словам, "позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами - без увеличения общего бюджета программы".

За какие товары будут начислять 15% кэшбэка

Согласно информации Минэкономики, 15% кэшбэка будет начисляться на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

  • косметике;
  • средствах гигиены;
  • бытовой химии;
  • товарах для дома;
  • товарах для ремонта и строительства;
  • товарах для животных;
  • канцелярии;
  • одежде;
  • обуви и т.п.

А также об отдельных продуктах питания:

  • о твердых сырах;
  • о мягких сырах;
  • о некоторых видах макаронных изделий;
  • о некоторых видах круп.

"Национальный кэшбек" охватывает уже более 391 300 товаров от более 1940 производителей (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За какие товары будут начислять 5% кэшбэка

Между тем 5% кэшбэка будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.

Речь идет, в частности, про такие товары:

  • аптечные;
  • для сада и огорода.

А также про напитки и продукты:

  • безалкогольные напитки;
  • сладости;
  • кондитерские изделия;
  • снеки;
  • консервированные продукты;
  • овощи и фрукты;
  • рыбу и морепродукты;
  • масло;
  • мясо;
  • молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
  • соусы и приправы;
  • хлеб;
  • свежую выпечку;
  • муку и другие товары для выпечки;
  • замороженные продукты;
  • яйца;
  • другую бакалею.

Могут ли категории товаров измениться позже

В пресс-службе Минэкономики поделились, что до 1 марта проведут разъяснительную работу:

  • с ритейлерами;
  • с производителями;
  • с банками.

"Это нужно, чтобы все участники программы одинаково понимали обновленные правила и корректно применяли их на практике", - объяснили украинцам.

При этом Соболев сообщил, что министерство сохраняет право и в дальнейшем калибровать программу - "в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке".

Куда начисляется кэшбек и как его проверить

В министерстве рассказали, что несмотря на введенные изменения, все начисления кэшбека по-прежнему идут на карту "Национальный кэшбек" (которую человек выбрал в "Дії").

"Сумму начисления также можно проверить в "Дії", - добавили в ведомстве.

При этом проверить, участвует ли тот или иной товар в программе "Национальный кэшбек", можно:

  • либо на сайте "Зроблено в Україні";
  • либо с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".

Проверить товар и магазины можно "в несколько кликов" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

На что можно тратить кэшбэк в целом

Стоит отметить также, что в целом "Национальный кэшбэк" можно тратить на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
  • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"

В завершение в Минэкономики сообщили, что покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія":

  • выбрать один из банков-участников программы;
  • открыть в нем карту "Национальный кэшбек".

"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - добавили в ведомстве.

Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".

"Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками. Производитель - на любой системе налогообложения", - подытожили в министерстве.

Присоединиться к программе "Национальный кэшбек" - не трудно (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли украинцы остаться без тепличных овощей из-за морозов и отключения света.

Кроме того, мы объясняли, почему продукты в Украине дорожают.

Читайте также, на что украинцы тратят больше всего денег с карточек (при оплате "пластиком" или гаджетами).

