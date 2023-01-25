Націоналізував поза законом. Під підозрою один з голів РВА Сумської області

Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру голові однієї з районних військових адміністрацій області у неналежному виконанні службових обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, посадовець під виглядом націоналізації у березні 2022 року вилучив 41 російський залізничний вагон, що перевозив продукцію українських компаній. При цьому незаконно націоналізовано не лише вагони, а й дизпаливо та скраплений газ, які вони перевозили. Вилученим майном посадовець розпорядився на власний розсуд.

"Внаслідок таких дій голови районної військової адміністрації українські компанії зазнали збитків на загальну суму 27 млн 760 тисяч гривень. На даний час за клопотанням прокурора в рамках цього кримінального провадження рішенням суду накладено арешт на 41 залізничний вагон. Їх передано до АРМА. За попередніми даними, вартість вагонів становить понад 25 млн гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Посадовцю пред'явлено підозру у неналежному виконанні службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України).