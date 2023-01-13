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Штурмова бригада "Лють". В Україні з'явиться новий спецпідзрозділ поліції

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П'ятниця 13 січня 2023 18:57
Штурмова бригада "Лють". В Україні з'явиться новий спецпідзрозділ поліції Фото: в Україні з'явиться новий спецпідзрозділ поліції (facebook.com/UA National Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні з'явиться новий міжрегіональний територіальний орган Національної поліції - Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада "Лють".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Зазначається, що новий орган було зареєстровано як юридичну особу публічного права.

Мельничук зазначив, що спецпідрозділ дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складовою сил безпеки і сил оборони завдань та повноважень, які спрямовані на зміцнення нацбезпеки України, у тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки громадян.

Як повідомлялося раніше, Нацполіція звільнила всіх працівників, які не вийшли з окупації.

РБК-Україна також повідомляло, що переважна більшість шахраїв наразі використовує чотири основні схеми для виманювання грошей у потенційних жертв.

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