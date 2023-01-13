Штурмова бригада "Лють". В Україні з'явиться новий спецпідзрозділ поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука .

Зазначається, що новий орган було зареєстровано як юридичну особу публічного права.

Мельничук зазначив, що спецпідрозділ дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складовою сил безпеки і сил оборони завдань та повноважень, які спрямовані на зміцнення нацбезпеки України, у тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки громадян.

Як повідомлялося раніше, Нацполіція звільнила всіх працівників, які не вийшли з окупації.

РБК-Україна також повідомляло, що переважна більшість шахраїв наразі використовує чотири основні схеми для виманювання грошей у потенційних жертв.

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