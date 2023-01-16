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Нацполіція відкрила вже понад 58 тисяч справ за фактами злочинів російських окупантів

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Понеділок 16 січня 2023 06:22
Нацполіція відкрила вже понад 58 тисяч справ за фактами злочинів російських окупантів Фото: Нацполіція відкрила понад 58 тисяч справ за фактами злочинів Росії (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Правоохоронці продовжують документувати злочини, вчинені російськими окупантами на території України з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі розпочали вже 58 399 кримінальних проваджень", - вказують службовці.

Найбільше справ - 46 694 - відкрито за статтею 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни) та 9 205 - за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Окрім цього, 2 310 - за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність), 110 - за статтею 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) і 37 - за статтею 113 Кримінального кодексу України (Диверсія).

Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів Росії.

Україна також заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Путіним та його найближчим оточенням.

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