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Национализировал вне закона. Под подозрением один из глав РВА Сумской области

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Украина, Среда 25 января 2023 19:13
Национализировал вне закона. Под подозрением один из глав РВА Сумской области Фото: Нацполиция объявила подозрение одному из глав РВА Сумской области (facebook.com/UA National Police)
Автор: Татьяна Зарембо

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении главе одной из районных военных администраций области в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник под видом национализации в марте 2022 года изъял 41 российский железнодорожный вагон, перевозивший продукцию украинских компаний. При этом незаконно национализированы не только вагоны, но и перевозимые ими дизтопливо и сжиженный газ. Изъятым имуществом чиновник распорядился по своему усмотрению.

"В результате таких действий главы районной военной администрации украинские компании понесли убытки на общую сумму 27 млн 760 тысяч гривен. В настоящее время по ходатайству прокурора в рамках этого уголовного производства решением суда наложен арест на 41 железнодорожный вагон. Они переданы в АРМА. По предварительным данным, стоимость вагонов составляет более 25 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

Чиновнику предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

На днях РБК-Украина сообщало, что Нацполиция открыла уже более 58 тысяч дел по фактам преступлений российских оккупантов.

Кроме того, мы писали, что в Украине появится новый межрегиональный территориальный орган Национальной полиции - Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Лють".

Как сообщалось ранее, Нацполиция уволила всех работников, не вышедших из оккупации.

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