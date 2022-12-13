ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацполіція звільнила всіх працівників, які не вийшли з окупації, - Клименко

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 грудня 2022 08:43
Нацполіція звільнила всіх працівників, які не вийшли з окупації, - Клименко Фото: голова Нацполіції Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Тих, хто зміг вийти з окупації ретельно перевірили з використанням поліграфу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Наш поліцейський приймає присягу на вірність народу України. Наш поліцейський несе службу зі зброєю. І наш поліцейський, як ми думали, може бути об'єктом посягань зі сторони окупаційної влади. Тому ми прийняли рішення всім вийти з тимчасово окупованої території. Хто не вийшов, не підпорядкувався наказу, був звільнений з Національної поліції", - заявив Клименко.

За його словами, жодна з цих осіб, хто не виконав наказ, не повернеться на службу.

"Ми давали достатньо часу тим поліцейським, хто не мав фізичної можливості вийти. Дехто був в полоні. Дехто переховувався на тимчасово окупованій території...Саме переховувався, не зміг вийти, наприклад, з тимчасово окупованої території з Херсонської області, з лівого берега Дніпра", - розповів Клименко.

Втім, він наголосив, усіх працівників Нацполіції, які не виконали наказ з будь-якої причини - були звільнені.

"Деякі з цих осіб, хто був звільнений, хто вийшов, знайшов в собі сили і можливості вийти з тимчасово окупованої території, вони були перевірені", - підкреслив Клименко.

Він розповів, що до перевірки залучена СБУ, Департамент внутрішньої безпеки. Разом з тим застосовується й Поліграф.

"Цих людей, повірте, одиниці, і ці люди, як правило, вказували, де вони зберегли зброю, службове посвідчення. На сьогодні ми перевіряємо версію тих, хто вийшов з цих територій. Ті схрони, які були на тимчасово окупованих територіях залишені поліцейськими, ми зараз їх всіх викопуємо, і зброю ставимо назад, на облік до Національної поліції", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на деокупованій частині Херсонської області вже затримали десятки людей, які ймовірно співпрацювали з росіянами.

Також ми писали, що поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция национальная полиция
NEWS
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
DAILY
Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях
Юлія Акимовакоресподент Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях