Нацгвардійці знищили ворожу БМП у Донецькій області (відео)

Українським військовим вдалося знищити ворожу бойову машину піхоти на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Ось так спецпризначенці Нацгвардії зустрічають російських окупантів на українській землі", - йдеться у повідомленні. Ukrainian fighters destroyed an enemy #IFV in the #Donetsk direction.

This is how special forces of the National Guard meet the russian invaders. pic.twitter.com/pyPyEppT8D — НГУ (@ng_ukraine) November 15, 2022 На відео можна побачити, як українські військові влучним пострілом атакували ворожу БМП. Пізніше стало видно, що ворожа техніка загорілась, а її екіпаж був ліквідований.