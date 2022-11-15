Нацгвардійці знищили ворожу БМП у Донецькій області (відео)
Українським військовим вдалося знищити ворожу бойову машину піхоти на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.
"Ось так спецпризначенці Нацгвардії зустрічають російських окупантів на українській землі", - йдеться у повідомленні.
Ukrainian fighters destroyed an enemy #IFV in the #Donetsk direction.— НГУ (@ng_ukraine) November 15, 2022
This is how special forces of the National Guard meet the russian invaders. pic.twitter.com/pyPyEppT8D
На відео можна побачити, як українські військові влучним пострілом атакували ворожу БМП.
Пізніше стало видно, що ворожа техніка загорілась, а її екіпаж був ліквідований.
Нагадаємо, у Херсонській області українські військові підбили російський танк, який вони намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.
Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.