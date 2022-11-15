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Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП в Донецкой области (видео)

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 15:12
Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП в Донецкой области (видео) Фото: Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП в Донецкой области (mil ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Вот так спецназовцы Нацгвардии встречают российских оккупантов на украинской земле", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные точным выстрелом атаковали вражескую БМП.

Позже стало видно, что вражеская техника загорелась, а ее экипаж был ликвидирован.

Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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