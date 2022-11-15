Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП в Донецкой области (видео)

Украинским военным удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Вот так спецназовцы Нацгвардии встречают российских оккупантов на украинской земле", - говорится в сообщении. Russian fighters destroyed an enemy #IFV in the #Donetsk direction.

Это как особые силы национальной мебели, the russian invaders. pic.twitter.com/pyPyEppT8D — НГУ (@ng_ukraine) November 15, 2022 На видео можно увидеть, как украинские военные точным выстрелом атаковали вражескую БМП. Позже стало видно, что вражеская техника загорелась, а ее экипаж был ликвидирован.