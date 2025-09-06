Нацгвардійці знищили ворожий "БУК" за 10 млн доларів (відео)
Бійці Нацгвардії спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК М1". Його вартість складає 10 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.
Українські захисники знищили російський ЗРК в Донецькій області. На кадрах показана робота бійців підрозділу ударних БПЛА "Лазар".
"Бійцями підрозділу ударних БПЛА "Лазар" 27-ої Печерської бригади НГУ на Донецькому напрямку був знищений російський ЗРК БУК М1 вартістю 10 мільйонів доларів", - повідомили в Нацгвардії.
"БУК М1" - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Система здатна одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів, на відстані до 35 км.
Втрати армії РФ
Нагадаємо, Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 1 087 180 солдатів. За даними Генштабу ЗСУ, українські воїни ліквідували 960 російських загарбників за останню добу.
У серпні спецпризначенці ГУР провели успішний рейд у Чорному морі. За допомогою FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожий катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".