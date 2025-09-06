Нацгвардійці знищили ворожий "БУК" за 10 млн доларів (відео)

Бійці Нацгвардії спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК М1". Його вартість складає 10 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

Українські захисники знищили російський ЗРК в Донецькій області. На кадрах показана робота бійців підрозділу ударних БПЛА "Лазар". "Бійцями підрозділу ударних БПЛА "Лазар" 27-ої Печерської бригади НГУ на Донецькому напрямку був знищений російський ЗРК БУК М1 вартістю 10 мільйонів доларів", - повідомили в Нацгвардії.

"БУК М1" - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Система здатна одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів, на відстані до 35 км.