Нацгвардейцы уничтожили вражеский "БУК" за 10 млн долларов (видео)

Бойцы Нацгвардии сожгли вражеский зенитно-ракетный комплекс "БУК М1". Его стоимость составляет 10 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

Украинские защитники уничтожили российский ЗРК в Донецкой области. На кадрах показана работа бойцов подразделения ударных БПЛА "Лазарь". "Бойцами подразделения ударных БПЛА "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен российский ЗРК БУК М1 стоимостью 10 миллионов долларов", - сообщили в Нацгвардии.

"БУК М1" - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система способна одновременно поражать несколько целей на высотах от 15 метров до 22 километров, на расстоянии до 35 км.