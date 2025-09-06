Нацгвардейцы уничтожили вражеский "БУК" за 10 млн долларов (видео)
Бойцы Нацгвардии сожгли вражеский зенитно-ракетный комплекс "БУК М1". Его стоимость составляет 10 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
Украинские защитники уничтожили российский ЗРК в Донецкой области. На кадрах показана работа бойцов подразделения ударных БПЛА "Лазарь".
"Бойцами подразделения ударных БПЛА "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен российский ЗРК БУК М1 стоимостью 10 миллионов долларов", - сообщили в Нацгвардии.
"БУК М1" - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система способна одновременно поражать несколько целей на высотах от 15 метров до 22 километров, на расстоянии до 35 км.
Потери армии РФ
Напомним, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 1 087 180 солдат. По данным Генштаба ВСУ, украинские воины ликвидировали 960 российских захватчиков за последние сутки.
В августе спецназовцы ГУР провели успешный рейд в Черном море. С помощью FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеский катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и РЭБ "Гроза".