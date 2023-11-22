Українські війська просунулися на лівому березі на Херсонщині: карти ISW

Українські війська продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися. Також українські захисники продовжували наступальні дії на південь від Бахмута і проводили наступальні операції поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але 21 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених поступів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп'янському напрямку поблизу Сіньківки та на схід від Петропавлівки, а також на Лиманському напрямку поблизу Сіверська.

За словами російських джерел, українські війська 21 листопада провели безуспішні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська безуспішно атакували на Куп'янському напрямку поблизу Загоруйківки та на Лиманському напрямку поблизу Кремінної та Кузьміному.

Російський блогер стверджував, що українські війська безуспішно атакували район Серебрянського лісництва, де, за словами іншого російського блогера, продовжуються локальні зіткнення.

Операція №2 - Донецька область

Як повідомляє ISW, українські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом 21 листопада і не зробили жодних заявлених чи підтверджених досягнень. Український генштаб повідомив, що українські сили продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту.

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та Курдюмівки.

Російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 21 листопада і, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед. Російські ЗМІ заявили, що російські війська просунулися в районі Берхівського водосховища та у Кліщіївці 20 листопада.

Український Генштаб 21 листопада повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Кліщіївки та Андріївки. Олександр Сирський заявив 21 листопада, що російські війська продовжують спроби витіснити українські війська з позицій поблизу Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Південного.

ISW повідомляє, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 21 листопада і, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки й що бойові дії продовжуються біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному сході. Інший російський блогер заявив, що бойові дії продовжуються в районі Новокалинового.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки та поблизу Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського.

Повідомляється, що українські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але 21 листопада не просунулися вперед.

За словами ISW, російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 21 листопада, але не просунулися вперед.

Український генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки поблизу Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Українські війська 21 листопада не проводили жодних підтверджених чи заявлених наземних атак на захід чи південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська 21 листопада безуспішно атакували у прикордонному районі Донецько-Запорізької області на північний захід від Приютного.

Російські війська проводили наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але 21 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського.

Російські джерела стверджували, що російські війська атакували на захід від Старомайорського, на північ від Приютного та поблизу Урожайного. Російський військовий блогер заявив, що позиційні бої продовжуються поблизу Старомайорського та Урожайного.

Російські джерела стверджували, що українські війська 21 листопада провели безуспішні наступальні операції у західній частині Запорізької області. Російські блогери стверджували 20 та 21 листопада, що українські війська безуспішно атакували на схід від Роботиного, поблизу Вербового та Новопрокопівки.

Російські війська проводили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але 21 листопада не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного, Каменського та на північний захід від Вербового.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися у напрямку Новофедорівки та поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

За повідомленнями інституту, українські війська продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися 21 листопада.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували з боку Кринків і увійшли до лісової зони неподалік населеного пункту.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції у Кринках, біля Антонівського автомобільного мосту та невеликого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 21 листопада, показує, що російські війська просунулися на північний схід від Кринків.