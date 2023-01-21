Нацгвардійці знищили окупантів та склад боєприпасів у Донецькій області (відео)

Фото: Нацгвардійці знищили окупантів та склад боєприпасів у Донецькій області (GettyImages)

Українські бійці виявили позиції росіян у Донецькій області та завдали по ним удару. Внаслідок цього частина окупантів була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Поблизу населеного пункту Спірне, що у Донецькій області, одним пострілом артилерії Калинівський полк Нацгвардії знищив десяток окупантів та бойові комплекти", - йдеться у повідомленні. У Нацгвардії заявили, що ворожі боєприпаси ще довго детонували. "Це допомогло окупантам досягнути кінцевої цілі перебування на наших землях - опинитись навічно в ній", - додали наостанок.