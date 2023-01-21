Нацгвардейцы уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (видео)
Украинские бойцы обнаружили позиции россиян в Донецкой области и нанесли по ним удар. В результате часть оккупантов была уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"Вблизи населенного пункта Спорное в Донецкой области одним выстрелом артиллерии Калиновский полк Нацгвардии уничтожил десяток оккупантов и боевые комплекты", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии заявили, что вражеские боеприпасы еще долго детонировали.
"Это помогло оккупантам достичь конечной цели пребывания на наших землях - оказаться навечно в ней", - добавили напоследок.
Напомним, что Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.
Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли успешные удары по российскому миномету и вражеским солдатам.
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