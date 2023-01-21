Нацгвардейцы уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (видео)

Фото: Нацгвардейцы уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (GettyImages)

Украинские бойцы обнаружили позиции россиян в Донецкой области и нанесли по ним удар. В результате часть оккупантов была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Вблизи населенного пункта Спорное в Донецкой области одним выстрелом артиллерии Калиновский полк Нацгвардии уничтожил десяток оккупантов и боевые комплекты", - говорится в сообщении. В Нацгвардии заявили, что вражеские боеприпасы еще долго детонировали. "Это помогло оккупантам достичь конечной цели пребывания на наших землях - оказаться навечно в ней", - добавили напоследок.