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Нацгвардейцы уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (видео)

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Донецкая область, Суббота 21 января 2023 23:00
Нацгвардейцы уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (видео) Фото: Нацгвардейцы уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы обнаружили позиции россиян в Донецкой области и нанесли по ним удар. В результате часть оккупантов была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Вблизи населенного пункта Спорное в Донецкой области одним выстрелом артиллерии Калиновский полк Нацгвардии уничтожил десяток оккупантов и боевые комплекты", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии заявили, что вражеские боеприпасы еще долго детонировали.

"Это помогло оккупантам достичь конечной цели пребывания на наших землях - оказаться навечно в ней", - добавили напоследок.

Напомним, что Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли успешные удары по российскому миномету и вражеским солдатам.

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