Українські військові з артилерії знищили окупантів у бліндажі (відео)

Фото: Українські військові з артилерії знищили окупантів у бліндажі (GettyImages)

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

На відео можна побачити розвідку позицій окупантів та нанесення по ним артилерійського удару. ЗСУ накрили бліндаж з окупантами, а ворог зазнав втрат серед особового складу. Зазначається, що результат роботи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.