Українські військові з артилерії знищили окупантів у бліндажі (відео)
Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.
На відео можна побачити розвідку позицій окупантів та нанесення по ним артилерійського удару. ЗСУ накрили бліндаж з окупантами, а ворог зазнав втрат серед особового складу.
Зазначається, що результат роботи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
Нагадаємо, що прикордонники на східному фронті за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою знайшли та знищили групу російських військових.
Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.
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