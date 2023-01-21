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Українські військові з артилерії знищили окупантів у бліндажі (відео)

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Україна, Субота 21 січня 2023 17:35
Українські військові з артилерії знищили окупантів у бліндажі (відео) Фото: Українські військові з артилерії знищили окупантів у бліндажі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

На відео можна побачити розвідку позицій окупантів та нанесення по ним артилерійського удару. ЗСУ накрили бліндаж з окупантами, а ворог зазнав втрат серед особового складу.

Зазначається, що результат роботи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Нагадаємо, що прикордонники на східному фронті за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою знайшли та знищили групу російських військових.

Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

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