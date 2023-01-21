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Українські військові знищили ворожий міномет та окупантів (відео)

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Субота 21 січня 2023 21:15
Українські військові знищили ворожий міномет та окупантів (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили ворожий міномет та окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України завдали успішних ударів по російському міномету та ворожим солдатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28-у окрему механізовану бригаду в Telegram.

Як зазначили у бригаді, виявивши ворожий міномет та солдатів, українські воїни одразу почали завдавати ударів.

"Першими пострілами було знищено саму гармату і частину особового складу противника. Інші окупанти намагалися сховатися у будинку, проте безуспішно", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ сьогодні, 21 січня, завдали низку ударів по районах зосередження загарбників та позицій їх зенітних ракетних комплексів.

Також ми писали, що під Бахмутом українським військовим вдалося ліквідувати найманця з Танзанії у складі ПВК "Вагнера".

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