Нацгвардійці взяли в полон кілька десятків російських окупантів, - ВМС

Бійці-розвідники бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" в ході виконання військової операції взяли в полон кілька десятків російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що окупанти, більшість з яких були мобілізованими до армії країни-агресора, самі здалися в полон українським нацгвардійцям.

"У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів. Більшість з них - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю", - передали у МВС.

Також в міністерстві додали, що бійці бригади "Рубіж" надали полоненим загарбникам необхідну медичну допомогу.

"Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних - шлях Росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога", - наголошують у МВС.

Крім того, було оприлюднене відповідне відео.

Попереджаємо, на ролику присутні кадри бойових дій та ненормативна лексика!

Російські військові в полоні

Нагадаємо, українські захисники мало не щодня беруть у полон російських загарбників. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у Донецькій області один український воїн самостійно зміг узяти в полон 4 російських окупантів.

Також 6 червня стало відомо, що у Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.

А перед тим повідомлялося, що у Донецькій області прикордонники взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.

Також ми писали, що 23 червня на Лиманському напрямку ще кілька загарбників потрапили у полон.

Близько тижня тому представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що фіксується зростання кількості звернень з боку російських окупантів, охочих здатися в полон.