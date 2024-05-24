Прикордонники взяли у полон окупанта, який переодягнувся у форму ЗСУ (відео)

Українські прикордонники у Донецькій області взяли у полон росіянина. Окупант вдягнув форму української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Facebook.

Прикордонники розповіли, що під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на українські позиції у Донецькій області. Бійці бригади "Помста" завдали вогневого ураження та змусили противника відступити. Проте один зі російських штурмовиків вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників. Полоненого окупанта передали правоохоронним органам.