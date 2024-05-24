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Прикордонники взяли у полон окупанта, який переодягнувся у форму ЗСУ (відео)

Донецька область, П'ятниця 24 травня 2024 10:13
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Прикордонники взяли у полон окупанта, який переодягнувся у форму ЗСУ (відео) Фото: прикордонники взяли у полон окупанта у формі української армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники у Донецькій області взяли у полон росіянина. Окупант вдягнув форму української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Facebook.

Прикордонники розповіли, що під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на українські позиції у Донецькій області. Бійці бригади "Помста" завдали вогневого ураження та змусили противника відступити.

Проте один зі російських штурмовиків вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників.

Полоненого окупанта передали правоохоронним органам.

Втрати російських військ

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ та російська армія приховують втрати своїх окупаційних військ в Україні. Йдеться як про втрати серед живої сили, так і щодо техніки.

Також невідомі втрати незаконних окупаційних формувань та російських приватних військових компаній.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втрати на війні з лютого 2022 року вже понад 498 тисяч солдатів вбитими та тисячі одиниць техніки. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1240 росіян.

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