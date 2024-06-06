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У Вовчанську ЗСУ взяли в полон штурмову групу окупантів (відео)

Харків, Четвер 06 червня 2024 11:45
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У Вовчанську ЗСУ взяли в полон штурмову групу окупантів (відео) Фото: група російських окупантів, які йшли на штурм ЗСУ у Вовчанську, потрапила в полон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

"В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків", - йдеться у повідомленні.

Не перший випадок

Українські військові не вперше беруть у полон російських окупантів. Наприклад, нещодавно прикордонники на Донеччині взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.

Крім того, у травні бійці ССО у Харківській області змогли штурмом взяти під свій контроль будинок, у якому були росіяни. Деяких окупантів захопили в полон.

Нагадаємо, 31 травня Україна повернула з російського полону 75 людей. Серед них - 71 військовослужбовець.

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