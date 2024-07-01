Нацгвардейцы взяли в плен несколько десятков российских оккупантов, - ВМС
Бойцы-разведчики бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" в ходе выполнения военной операции взяли в плен несколько десятков российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что оккупанты, большинство из которых были мобилизованы в армию страны-агрессора, сами сдались в плен украинским нацгвардейцам.
"В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов. Большинство из них - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие", - передали в МВД.
Также в министерстве добавили, что бойцы бригады "Рубеж" предоставили пленным захватчикам необходимую медицинскую помощь.
"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага", - отмечают в МВД.
Кроме того, было обнародовано соответствующее видео.
Предупреждаем, что на ролике присутствуют кадры боевых действий и ненормативная лексика!
Российские военные в плену
Напомним, украинские защитники ежедневно берут в плен российских захватчиков. Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в Донецкой области один украинский воин самостоятельно смог взять в плен 4 российских оккупантов.
Также 6 июня стало известно, что в Волчанске Харьковской области украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков.
А перед этим сообщалось, что в Донецкой области пограничники взяли в плен россиянина, который был переодет в форму ВСУ.
Также мы писали, что 23 июня на Лиманском направлении еще несколько захватчиков попали в плен.
Около недели назад представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что фиксируется рост количества обращений со стороны российских оккупантов, желающих сдаться в плен.
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