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ЗСУ на Покровському напрямку взяли в полон росіян та знищили 3 танки: зведення Генштабу

Україна, Неділя 23 червня 2024 20:09
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ЗСУ на Покровському напрямку взяли в полон росіян та знищили 3 танки: зведення Генштабу Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни з початку доби вже 96 разів атакували позиції ЗСУ на фронті. Втрати ворога лише на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках разом сягають понад 450 вбитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

На Куп’янському напрямку ситуація, за даними Генштабу, напружена. Там вже відбулося дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої у двох локаціях (біля Синьківки і Стельмахівки) ще продовжуються.

На Лиманському напрямку точаться три боєві зіткнення у Серебрянському лісі та біля Макіївки. Ще чотири ворожих атаки сьогодні вже відбито підрозділами ЗСУ.

"Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобілі та 79 ворожих дронів. Дві артсистеми, три ББМ та два автомобілі пошкоджено", - розповіли в Генштабі.

На Сіверському напрямку пообіді російські терористи скинули по дві авіабомби в райони Серебрянки та Спірного.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до п’яти. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. Ще 29 атак на напрямку вже завершились.

"Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 137, санітарні – 154. Також, близько півдесятка російських окупантів здалися в полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж - пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Всі ворожі атаки українським військам вдалося зупинити. Також росіяни били КАБами у райони Курахівської ТЕС, самого Курахового і Красногорівки, а некерованими авіаракетами - біля Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку успішно відбито п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій на лівобережжі річки Дніпро.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що українські військові жорстко зупиняють наступальні спроби росіян на Покровському напрямку.

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