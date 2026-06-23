Нацгвардійці тепер можуть повернутися із СЗЧ через "Армія+", але термін обмежений

Головне: Нова функція в "Армія+": Військовослужбовці НГУ, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року включно, відтепер можуть подати рапорт на повернення у цифровому форматі через застосунок.

Військовослужбовці НГУ, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року включно, відтепер можуть подати рапорт на повернення у цифровому форматі через застосунок. Право вибору підрозділу: Під час оформлення електронного рапорту гвардійці мають можливість самостійно обрати нову військову частину.

Під час оформлення електронного рапорту гвардійці мають можливість самостійно обрати нову військову частину. Обмежені терміни дії: Скористатися можливістю спрощеного повернення необхідно до 20 вересня 2026 року включно.

Скористатися можливістю спрощеного повернення необхідно до 20 вересня 2026 року включно. Швидка процедура та гроші: Військова частина розглядає цифрову заявку до 4 діб.

Військова частина розглядає цифрову заявку до 4 діб. Супровід та гарячі лінії: Консультацію можна отримати на лінії Міноборони або в рекрутингових центрах: "Азов" та "Хартія".

У відомстві пояснили, що новий механізм вже діє для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, а тепер поширюється і на бійців Національної гвардії.

Військові можуть самостійно обрати новий підрозділ для проходження служби та отримати супровід контакт-центру на всіх етапах повернення.

Водночас програма має обмежений термін дії. Для участі необхідно подати рапорт до 20 вересня 2026 року включно.

Як подати рапорт через "Армія+"

Для повернення на службу військовослужбовцю потрібно подати рапорт через застосунок "Армія+".

Під час оформлення документа необхідно:

обрати нову військову частину зі списку підрозділів НГУ;

вказати бажаний напрям служби та попередній досвід;

додати рекомендаційний лист від обраної частини;

прикріпити документ, який підтверджує проходження служби в Національній гвардії.

Після цього рапорт автоматично надходить на розгляд командування НГУ.

Що відбувається після подання заявки

За даними Міноборони, військова частина розглядає рапорт протягом чотирьох діб. Повідомлення про рішення військовослужбовець отримає безпосередньо в застосунку.

У разі погодження рапорту готується наказ командувача Національної гвардії про переведення. На це відводиться до трьох діб після ухвалення позитивного рішення.

Після появи в "Армії+" повідомлення про готовність наказу військовий повинен прибути до нової частини протягом двох діб.

У день прибуття його зараховують до списків особового складу. З цього моменту відновлюється виплата грошового забезпечення та всі інші види забезпечення.

Де можна отримати консультацію

Для військовослужбовців, які планують повернутися на службу після СЗЧ, працює контакт-центр підтримки.

Також консультації можна отримати за короткими номерами:

4308 - гаряча лінія рекрутингового центру "Азов";

- гаряча лінія рекрутингового центру "Азов"; 3333 - гаряча лінія рекрутингового центру "Хартія".

Крім того, з питань повернення на службу працює гаряча лінія Міністерства оборони України за номером 0 800 605 100. Вона доступна щодня з 09:00 до 20:00.

У Міноборони наголосили, що фахівці супроводжують військовослужбовців на всіх етапах - від вибору нового підрозділу до остаточного зарахування на службу.