Нацгвардійці тепер можуть повернутися із СЗЧ через "Армія+", але термін обмежений

Військовослужбовці Національної гвардії України, які самовільно залишили військову частину до 12 червня 2026 року включно, відтепер можуть повернутися на службу через застосунок "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
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У відомстві пояснили, що новий механізм вже діє для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, а тепер поширюється і на бійців Національної гвардії.
Військові можуть самостійно обрати новий підрозділ для проходження служби та отримати супровід контакт-центру на всіх етапах повернення.
Водночас програма має обмежений термін дії. Для участі необхідно подати рапорт до 20 вересня 2026 року включно.
Для повернення на службу військовослужбовцю потрібно подати рапорт через застосунок "Армія+".
Під час оформлення документа необхідно:
Після цього рапорт автоматично надходить на розгляд командування НГУ.
За даними Міноборони, військова частина розглядає рапорт протягом чотирьох діб. Повідомлення про рішення військовослужбовець отримає безпосередньо в застосунку.
У разі погодження рапорту готується наказ командувача Національної гвардії про переведення. На це відводиться до трьох діб після ухвалення позитивного рішення.
Після появи в "Армії+" повідомлення про готовність наказу військовий повинен прибути до нової частини протягом двох діб.
У день прибуття його зараховують до списків особового складу. З цього моменту відновлюється виплата грошового забезпечення та всі інші види забезпечення.
Для військовослужбовців, які планують повернутися на службу після СЗЧ, працює контакт-центр підтримки.
Також консультації можна отримати за короткими номерами:
Крім того, з питань повернення на службу працює гаряча лінія Міністерства оборони України за номером 0 800 605 100. Вона доступна щодня з 09:00 до 20:00.
У Міноборони наголосили, що фахівці супроводжують військовослужбовців на всіх етапах - від вибору нового підрозділу до остаточного зарахування на службу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше затвердив постанову №767, якою запровадив експериментальний проєкт для військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Документ передбачає 100-денний пільговий період для спрощеного повернення до служби.
Крім того, РБК-Україна детально розповідало про механізм повернення через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Він дає змогу військовослужбовцю самостійно обрати нове місце служби із затвердженого переліку та гарантує захист від переведення до іншого підрозділу без його згоди протягом шести місяців.