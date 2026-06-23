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Нацгвардейцы теперь могут вернуться из СЗЧ через "Армія+", но срок ограничен

19:41 23.06.2026 Вт
3 мин
Военные смогут самостоятельно выбрать подразделение для прохождения службы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Военные Нацгвардии (Getty Images)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольно покинувшие воинскую часть до 12 июня 2026 года включительно, теперь могут вернуться на службу через приложение "Армія+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Главное:

  • Новая функция в "Армія+": Военнослужащие НГУ, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года включительно, теперь могут подать рапорт на возвращение в цифровом формате через приложение.
  • Право выбора подразделения: При оформлении электронного рапорта гвардейцы могут самостоятельно выбрать новую воинскую часть.
  • Ограниченные сроки действия: Воспользоваться возможностью упрощенного возврата необходимо до 20 сентября 2026 года включительно.
  • Быстрая процедура и деньги: Воинская часть рассматривает цифровую заявку до 4 дней.
  • Сопровождение и горячие линии: Консультацию можно получить на линии Минобороны или в рекрутинговых центрах: "Азов" и "Хартия".

В ведомстве пояснили, что новый механизм уже действует для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, а теперь распространяется на бойцов Национальной гвардии.

Военные могут самостоятельно выбрать новое подразделение для прохождения службы и получить сопровождение контакт-центра на всех этапах возврата.

В то же время программа имеет ограниченный срок действия. Для участия необходимо подать рапорт до 20 сентября 2026 года включительно.

Как подать рапорт через "Армія+"

Для возвращения на службу военнослужащему нужно подать рапорт через приложение "Армія+".

При оформлении документа необходимо:

  • выбрать новую воинскую часть со списка подразделений НГУ;
  • указать желаемое направление службы и опыт;
  • добавить рекомендательное письмо от выбранной части;
  • прикрепить документ, подтверждающий прохождение службы в Национальной гвардии.

После этого рапорт автоматически поступает на рассмотрение командования НГУ.

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Что происходит после подачи заявки

По данным Минобороны, воинская часть рассматривает рапорт в течение четырех суток. Уведомление о решении военнослужащий получит непосредственно в приложении.

При согласовании рапорта готовится приказ командующего Национальной гвардии о переводе. На это отводится до трех суток после принятия положительного решения.

После появления в "Армія+" сообщения о готовности приказа военный должен прибыть в новую часть в течение двух суток.

В день прибытия его причисляют к спискам личного состава. С этого момента возобновляется выплата денежного обеспечения и все другие виды обеспечения.

Где можно получить консультацию

Для военнослужащих, планирующих вернуться на службу после СЗЧ, работает контакт-центр поддержки.

Также консультации можно получить по коротким номерам :

  • 4308 - горячая линия рекрутингового центра "Азов";
  • 3333 - горячая линия рекрутингового центра "Хартия".

Кроме того, по вопросам возвращения на службу работает горячая линия Министерства обороны Украины по номеру 0800605100. Она доступна ежедневно с 09:00 до 20:00.

В Минобороны подчеркнули, что специалисты сопровождают военнослужащих на всех этапах – от выбора нового подразделения до окончательного зачисления на службу.

Напомним, Кабинет министров ранее утвердил постановление №767, которым ввел экспериментальный проект для самовольно покинувших часть военнослужащих. Документ предусматривает 100-дневный льготный период для упрощенного возвращения к службе.

Кроме того, РБК-Украина подробно рассказывало о механизме возвращения через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Он дает возможность военнослужащему самостоятельно выбрать новое место службы из утвержденного перечня и гарантирует защиту от перевода в другое подразделение без его согласия в течение шести месяцев.

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