Нацгвардейцы теперь могут вернуться из СЗЧ через "Армія+", но срок ограничен

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольно покинувшие воинскую часть до 12 июня 2026 года включительно, теперь могут вернуться на службу через приложение "Армія+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
В ведомстве пояснили, что новый механизм уже действует для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, а теперь распространяется на бойцов Национальной гвардии.
Военные могут самостоятельно выбрать новое подразделение для прохождения службы и получить сопровождение контакт-центра на всех этапах возврата.
В то же время программа имеет ограниченный срок действия. Для участия необходимо подать рапорт до 20 сентября 2026 года включительно.
Для возвращения на службу военнослужащему нужно подать рапорт через приложение "Армія+".
При оформлении документа необходимо:
После этого рапорт автоматически поступает на рассмотрение командования НГУ.
По данным Минобороны, воинская часть рассматривает рапорт в течение четырех суток. Уведомление о решении военнослужащий получит непосредственно в приложении.
При согласовании рапорта готовится приказ командующего Национальной гвардии о переводе. На это отводится до трех суток после принятия положительного решения.
После появления в "Армія+" сообщения о готовности приказа военный должен прибыть в новую часть в течение двух суток.
В день прибытия его причисляют к спискам личного состава. С этого момента возобновляется выплата денежного обеспечения и все другие виды обеспечения.
Для военнослужащих, планирующих вернуться на службу после СЗЧ, работает контакт-центр поддержки.
Также консультации можно получить по коротким номерам :
Кроме того, по вопросам возвращения на службу работает горячая линия Министерства обороны Украины по номеру 0800605100. Она доступна ежедневно с 09:00 до 20:00.
В Минобороны подчеркнули, что специалисты сопровождают военнослужащих на всех этапах – от выбора нового подразделения до окончательного зачисления на службу.
Напомним, Кабинет министров ранее утвердил постановление №767, которым ввел экспериментальный проект для самовольно покинувших часть военнослужащих. Документ предусматривает 100-дневный льготный период для упрощенного возвращения к службе.
Кроме того, РБК-Украина подробно рассказывало о механизме возвращения через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Он дает возможность военнослужащему самостоятельно выбрать новое место службы из утвержденного перечня и гарантирует защиту от перевода в другое подразделение без его согласия в течение шести месяцев.