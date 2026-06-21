Повернутися з СЗЧ можна за 12 днів: військовим розповіли про нові правила

Військовослужбовці в статусі СЗЧ можуть добровільно поновитися у Збройних Силах України за чітко визначеною процедурою та термінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України .

Подання рапорту через "Армію+" або ТЦК

За інформацією військових, тривалість розгляду документів та алгоритм дій військового залежать від обраного способу звернення.

Через застосунок "Армія+" - термін розгляду рапорту становить до 7 днів. Після погодження бійцю надається 5 діб на прибуття до частини. На екрані "Армія ID" з’являється статус "У дорозі", який засвідчує участь у програмі повернення. Його слід показати у разі зупинки представниками ТЦК, ВСП або поліції.

Через Центр рекрутингу Сухопутних військ - якщо рапорт подається до обраної частини, вона опрацьовує його до 7 днів. Після погодження рекрутинговий центр видає паперовий припис, який діє 5 днів і також захищає від затримання на шляху до підрозділу.

Звернення безпосередньо до військової частини

Якщо військовослужбовець прибуває одразу до військової частини, він подає рапорт на місці. Його того ж дня зараховують до списків тимчасово прибулого особового складу з поновленням продовольчого забезпечення.

Частина перевіряє відомості в рапорті до 7 днів. Після погодження розпочинається процес офіційного зарахування з відновленням грошового та інших видів забезпечення.

Оформлення залежно від статусу виключення

Подальша процедура відновлення виплат залежить від того, чи встигли військового виключити зі списків особового складу.

"Якщо вас ще не виключили зі списків попередньої частини, то вас зарахують до списків тимчасово прибулого особового складу з поновленням лише продовольчого забезпечення. Після видання наказу про зарахування до списків особового складу частини буде відновлено грошове та інші види забезпечення", - пояснюють у Сухопутних військах.

Якщо ж військовослужбовця вже офіційно виключили зі списків попередньої частини, його того самого дня зарахують до списків особового складу з повним відновленням грошового та матеріального забезпечення.