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Нацгвардійці розбили колону російських танків та БМП (фото)

Фото: Нацгвардійці розбили колону російських танків та БМПи (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові розбили колону противника у Донецькій області. Російські окупанти втратили три танки та дві бойові машини піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та шляхом скидання снарядів дронами з повітря", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, спецпризначенці Нацгвардії виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині.

"У результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами", - пояснили військові.

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Нагадаємо, що українські бійці за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів. Загалом Росія втратила в Україні від початку повномасштабної агресії вже 77950 військових.

Також українські військові знищили 5 "Шахедів" та "Орлан-10" російських військових.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО ворога.

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