Українські військові знищили 5 "шахедів" та "Орлан-10" росіян

У середу, 9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. Частину з них вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, українські десантники в Донецькій області приземлили російський безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 9 листопада завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Унаслідок атак постраждали четверо людей.

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