Нацгвардейцы разбили колонну российских танков и БМП (фото)

Украинские военные разбили колонну противника в Донецкой области. Российские оккупанты потеряли три танка и две боевые машины пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"В результате огневого поражения были уничтожены 3 танка и 2 БМП вместе с экипажами", - объяснили военные.

Как сообщается, спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.

"Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.

Также украинские военные уничтожили 5 "Шахедов" и "Орлан-10" российских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.