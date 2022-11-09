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Нацгвардейцы разбили колонну российских танков и БМП (фото)

Фото: Нацгвардейцы разбили колонну российских танков и БМПы (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные разбили колонну противника в Донецкой области. Российские оккупанты потеряли три танка и две боевые машины пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха", - говорится в сообщении.

Как сообщается, спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.

"В результате огневого поражения были уничтожены 3 танка и 2 БМП вместе с экипажами", - объяснили военные.

.

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.

Также украинские военные уничтожили 5 "Шахедов" и "Орлан-10" российских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО врага.

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