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ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО ворога

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Середа 09 листопада 2022 02:47
ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО ворога Фото: ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО росіян (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 8 листопада знищили десятки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Наша авіація завдала 11 ударів по системах протиповітряної оборони та районах зосередження ворожих сил і техніки. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Унаслідок активних дій українських військових Росія втратила:

  • 55 солдатів;
  • 4 танки;
  • зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
  • самохідну гаубицю "Акація";
  • два міномети;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки.

"Знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона.

До слова, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зараз настає вирішальний період війни.

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