ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Наша авіація завдала 11 ударів по системах протиповітряної оборони та районах зосередження ворожих сил і техніки. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона.

До слова, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зараз настає вирішальний період війни.

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