Нацгвардійці показали знищення групи окупантів у Харківській області (відео)

Бійці Національної гвардії України знищили групу окупантів у Харківській області. Після того як загарбників помітили аеророзвідники, по ворогу було завдано удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацгвардії.

За даними аеророзвідки, одного російського солдата нейтралізовано, двоє отримали тяжкі поранення, доля четвертого - невідома . Разом з позицією знищений й наявний у загарбників боєкомплект.

Так, групою аеророзвідки одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади була виявлена позиція окупантів під час заміни особового складу, тоді коли на ній були 4 росіяни.

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті було 149 боєзіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Що стосується Харківського напрямку, то там окупанти 11 разів атакували неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців, але всі його спроби були безуспішні.

До того ж аналітики проекту DeepStateMap повідомили, що українські військові вибили загарбників із Сотницького Козачка у Харківській області й зачистили населений пункт. У цьому селі нещодавно була ДРГ. Про те, яка була мета окупантів - РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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