Нацгвардійці показали, як брали в полон 15 росіян на Ізюмському напрямку

"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ", - йдеться у заяві.

За інформацією військових, серед полонених було і 2 російські майори.

"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", - додали військові.