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Нацгвардейцы показали, как пленили 15 россиян на Изюмском направлении

Фото: Нацгвардейцы показали, как пленили 15 россиян на Изюмском направлении (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные показали, как под Изюмом они вступили в бой с россиянами и часть из них взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ", - говорится в заявлении.

По информации военных, среди пленных было и 2 российских майора.

"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских кафиров", - добавили военные.

Напомним, что ВСУ во время контрнаступления взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ.

Также под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии.

Ранее бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка кафиров.

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