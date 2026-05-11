У НГУ розповіли, як "точковими діями" знищили позиції окупантів під Вовчанськом

Протягом квітня та травня бійці 23-го штурмового полку бригади "Хартія" проводили активні ударно-пошукові дії. Це дозволило українським захисникам зайти в глибину оборони окупантів по лівому флангу Вовчанська.

В результаті операції було зачищено ротний опорний пункт противника. Також військові виявили та ліквідували ворожі позиції й бліндажі, що дозволило Силам оборони суттєво покращити своє тактичне положення на цій ділянці.

Як пояснив Музичук, йдеться не про масштабну операцію, а про сплановані точкові дії. Такі маневри заважають противнику нарощувати угруповання, планувати наступ на конкретних ділянках та розширювати "сіру зону".

Наразі на Південно-слобожанському напрямку активність ворога залишається відносно невеликою. Підрозділи 2-го корпусу "Хартія" тримають ситуацію під контролем, щоб не дати росіянам просунутися вище населеного пункту Куп'янськ.

За словами речника Нацгвардії, російські сили тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку. Стабілізувати лінію фронту вдається завдяки своєчасному виявленню позицій та логістичних шляхів окупантів.

Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, у березні ЗСУ спростували заяви щодо просування ворожих військ у районах Вовчанська та Синьківки, наголосивши на недостовірності інформації аналітичних ресурсів.