В НГУ рассказали, как "точечными действиями" уничтожили позиции оккупантов под Волчанском

В течение апреля и мая бойцы 23-го штурмового полка бригады "Хартия" проводили активные ударно-поисковые действия. Это позволило украинским защитникам зайти в глубину обороны оккупантов по левому флангу Волчанска.

В результате операции был зачищен ротный опорный пункт противника. Также военные обнаружили и ликвидировали вражеские позиции и блиндажи, что позволило Силам обороны существенно улучшить свое тактическое положение на этом участке.

Как пояснил Музычук, речь идет не о масштабной операции, а о спланированных точечных действиях. Такие маневры мешают противнику наращивать группировку, планировать наступление на конкретных участках и расширять "серую зону".

Сейчас на Южно-слобожанском направлении активность врага остается относительно небольшой. Подразделения 2-го корпуса "Хартия" держат ситуацию под контролем, чтобы не дать россиянам продвинуться выше населенного пункта Купянск.

По словам представителя Нацгвардии, российские силы длительное время не имеют успехов на этом направлении. Стабилизировать линию фронта удается благодаря своевременному выявлению позиций и логистических путей оккупантов.

Ситуация в Волчанске

Напомним, в марте ВСУ опровергли заявления о продвижении вражеских войск в районах Волчанска и Синьковки, отметив недостоверность информации аналитических ресурсов.