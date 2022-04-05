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Нацгвардия взяла Чернобыльскую АЭС под охрану

Чернобыльская АЭС (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины и взяли объект под свою охрану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ЧАЭС в Facebook.

"Основными задачами нацгвардейцев на площадке являются охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - говорится в сообщении.

Также ЧАЭС отмечает, что ключевыми задачами предприятия являются:

  • проверка ВСУ безопасности площадки и его транспортной инфраструктуры;
  • проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска РФ, которые, по данным ЧАЭС, полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности;
  • ротация персонала смены, находящегося на площадке.

Также руководство ЧАЭС отметило, что очень важно провести ротацию персонала смены. Это 46 добровольцев-работников, которые отправились на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов с начала оккупации станции.

Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и похитили контейнеры для ремонта оборудования.

Также мы писали, что у оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.

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ЧАЭС