Нацгвардія взяла Чорнобильську АЕС під охорону

На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України та взяли об'єкт під свою охорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЧАЕС у Facebook .

Також керівництво ЧАЕС наголосило, що дуже важливо провести ротацію персоналу зміни. Це 46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин від початку окупації станції.

Також ЧАЕС зазначає, що ключовими завданнями підприємства є:

"Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС. Також при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії та викрали контейнери для ремонту обладнання.

Також ми писали, що в окупантів паніка через опромінення військових у Чорнобильській зоні.

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