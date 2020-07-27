Нацгвардейцев вооружили штурмовыми винтовками по стандартам НАТО

Национальная гвардия начала перевооружать некоторые подразделения в соответствии со стандартами НАТО. Первую партию штурмовых винтовок UAR-15 украинского производства получили харьковские спецназовцы.

Об этом сообщили в Нацгвардии.

Винтовку UAR-15 изготавливает украинское предприятие "Зброяр" из американских и отечественных комплектующих. Она является эргономичнее и удобнее автомата "Калашникова".

"На данный момент, отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориальное объединения Национальной гвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 на 45 мм", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin в рамках контракта, подписанного в декабре 2019.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Javelin усилят каждую бригаду на Донбассе.