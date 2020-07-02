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Хомчак: каждую бригаду в зоне ООС будут усиливать Javelin

Новости » Политика     02.07.2020 - 14:11
Хомчак: каждую бригаду в зоне ООС будут усиливать Javelin
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

Украинская армия готовит расчеты Javelin для отправки на Донбасс

В Вооруженных силах Украины хотят усилить каждую бригаду на Донбассе американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. На сегодня отрабатывается тактика их применения.

Об этом в интервью ArmyInform заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, на сегодня на базе одной из бригад, которая готовится к выступлению в зону ООС, отрабатывается тактика применения Javelin, а также нарабатываются навыки работы расчетов.

"Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, усиливать Javelin", - отметил Хомчак.

Он также добавил, что при подготовке данной бригады к очередной ротации отрабатывается применение беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели.

Напомним, в июне США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin в рамках контракта, подписанного в декабре 2019.

Два года назад тогдашний специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Украина сможет использовать Javelin в случае танкового наступления российских войск.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины оружиеДонбассООС
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