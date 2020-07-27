Нацгвардійців озброїли штурмовими гвинтівками за стандартами НАТО

Національна гвардія почала переозброювати деякі підрозділи відповідно до стандартів НАТО. Першу партію штурмових гвинтівок UAR-15 українського виробництва отримали харківські спецпризначенці.

Про це повідомили у Нацгвардії.

Гвинтівку UAR-15 виготовляє українське підприємство "Зброяр" з американських та вітчизняних комплектуючих. Вона є більш ергономічною та зручнішою за автомат "Калашникова".

"Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56 на 45 мм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в червні США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin в рамках контракту, підписаного в грудні 2019.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Javelin посилять кожну бригаду на Донбасі.