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Украина получила ракеты Javelin от США

Новости » Общество     24.06.2020 - 10:32
Украина получила ракеты Javelin от США
Фото: партия Javelin из США (facebook.com.usdos.ukraine)

Это первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года

Соединенные Штаты передали Украине ракеты до противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрено в 2021 - 2022 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, ракеты FGM-148E, которые получила Украина, является одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Также Вооруженные силы получили вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.

Это была первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года. Кроме того, проект предусматривает поставки для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежного и эффективного использования оружия на протяжении всего жизненного цикла.

Также в ведомстве отметили, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического партнерства в поддержку обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи.

Также ранее сообщалось, что в прошлом году Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

А на прошлой неделе Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине размером в 250 млн долларов, средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныСоединенные Штаты Америкивоенная помощь
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