Головна » Бізнес » Фінанси

НБУ підняв долар до нового рекорду. Який курс на вихідні

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 17:45
UA EN RU
НБУ підняв долар до нового рекорду. Який курс на вихідні Фото: Офіційний курс долара знову оновив рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк продовжує піднімати офіційний курс долара, на 19 січня курс досяг нового рекордного значення - 43,41 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Якого значення досяг курс долара

  • Чи змінився курс євро

  • Чи зросла вартість долара в обмінниках

Офіційний курс долара на 19 січня становив 43,41 гривень, що на 2 копійки вище за значення попереднього дня.

Курс євро на 19 січня встановлено на рівні 50,44 гривень (без змін до попереднього дня).

НБУ підняв долар до нового рекорду. Який курс на вихідніbank.gov.ua

Динаміка курсу на готівковому ринку

До 17:30 курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків знизилися порівняно з вартістю валюти на 12:00 на 5-9 копійок - до 43,11-43,69 гривень. А курси купівлі-продажу євро за цей же період також опустилися на 4-6 копійок - до 50,17-50,83 гривень.

Нагадаємо, на міжбанківському ринку останніми днями відбулося різке і значне підвищення вартості валюти. Якщо в результаті торгів на 13 січня курси купівлі-продажу долара становили 43,11-43,15 гривень, то до кінця дня 15 січня ці значення зросли на 44-45 копійок - до 43,56-43,59 гривень відповідно.

Вартість євро на міжбанківському сегменті ринку за цей період також зросла - на 23-35 копійок - з 50,29-50,33 (купівля-продаж) до 50,54-50,56 гривень.

Офіційний курс долара за 13-15 січня не прореагував на динаміку міжбанку і знизився на 14 копійок - з 43,26 до 43,12 гривень, так само, як і курс євро, що впав з 50,53 до 50,26 гривень.

