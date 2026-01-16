НБУ підняв долар до нового рекорду. Який курс на вихідні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

До 17:30 курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків знизилися порівняно з вартістю валюти на 12:00 на 5-9 копійок - до 43,11-43,69 гривень. А курси купівлі-продажу євро за цей же період також опустилися на 4-6 копійок - до 50,17-50,83 гривень.

Курс євро на 19 січня встановлено на рівні 50,44 гривень (без змін до попереднього дня).

Офіційний курс долара на 19 січня становив 43,41 гривень, що на 2 копійки вище за значення попереднього дня.

Нагадаємо, на міжбанківському ринку останніми днями відбулося різке і значне підвищення вартості валюти. Якщо в результаті торгів на 13 січня курси купівлі-продажу долара становили 43,11-43,15 гривень, то до кінця дня 15 січня ці значення зросли на 44-45 копійок - до 43,56-43,59 гривень відповідно.

Вартість євро на міжбанківському сегменті ринку за цей період також зросла - на 23-35 копійок - з 50,29-50,33 (купівля-продаж) до 50,54-50,56 гривень.

Офіційний курс долара за 13-15 січня не прореагував на динаміку міжбанку і знизився на 14 копійок - з 43,26 до 43,12 гривень, так само, як і курс євро, що впав з 50,53 до 50,26 гривень.