ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Нацбанк підняв курс злотого до майже 12 гривень

Україна, Четвер 15 січня 2026 16:55
UA EN RU
Нацбанк підняв курс злотого до майже 12 гривень Фото: Курс злотого становить 11,98 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України підняв курс злотого на 16 січня до рівня попереднього рекордного значення (12 гривень), а точніше - до 11,98 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 16 січня 2026 року становить 11,9826 гривень за 1 злотий (+0,06 гривні порівняно з 15 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 18 копійок.

Нацбанк підняв курс злотого до майже 12 гривеньbank.gov.ua

Курс продажу злотого в обмінниках також перевищив 12 гривень і становив 12,09 гривень, що на 12 копійок вище значення попереднього дня. Курс купівлі злотого становить 11,64 гривень (+0,11 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 18-35 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що НБУ підняв офіційний курс долара на 16 січня до рекордного рівня - 43,39 гривень, що на 27 копійок вище за попередній день. При цьому, курс євро зріс на 17 копійок - до 50,44 гривень.

На міжбанку в результаті торгів 14 січня курс долара перебував на рівні 43,19 - 43,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 7-8 копійок вище за закриття торгової сесії 13 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,32-50,34 гривень (+1-3 копійки до попереднього дня).

Офіційний курс злотого на 15 січня становив 11,92 гривень, що на 3 копійки нижче за курс 14 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс з 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП