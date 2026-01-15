Нацбанк підняв курс злотого до майже 12 гривень
Національний банк України підняв курс злотого на 16 січня до рівня попереднього рекордного значення (12 гривень), а точніше - до 11,98 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 16 січня 2026 року становить 11,9826 гривень за 1 злотий (+0,06 гривні порівняно з 15 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 18 копійок.
bank.gov.ua
Курс продажу злотого в обмінниках також перевищив 12 гривень і становив 12,09 гривень, що на 12 копійок вище значення попереднього дня. Курс купівлі злотого становить 11,64 гривень (+0,11 гривень).
З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 18-35 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що НБУ підняв офіційний курс долара на 16 січня до рекордного рівня - 43,39 гривень, що на 27 копійок вище за попередній день. При цьому, курс євро зріс на 17 копійок - до 50,44 гривень.
На міжбанку в результаті торгів 14 січня курс долара перебував на рівні 43,19 - 43,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 7-8 копійок вище за закриття торгової сесії 13 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,32-50,34 гривень (+1-3 копійки до попереднього дня).
Офіційний курс злотого на 15 січня становив 11,92 гривень, що на 3 копійки нижче за курс 14 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс з 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).