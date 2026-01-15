Нацбанк підняв курс злотого до майже 12 гривень

Національний банк України підняв курс злотого на 16 січня до рівня попереднього рекордного значення (12 гривень), а точніше - до 11,98 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс польського злотого на 16 січня 2026 року становить 11,9826 гривень за 1 злотий (+0,06 гривні порівняно з 15 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 18 копійок.

bank.gov.ua

Курс продажу злотого в обмінниках також перевищив 12 гривень і становив 12,09 гривень, що на 12 копійок вище значення попереднього дня. Курс купівлі злотого становить 11,64 гривень (+0,11 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 18-35 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.