Нацбанк значительно понизил курс доллара к концу недели

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2020 года понизил официальный курс доллара до 23,96 гривен, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского регулятора.

Согласно данным Нацбанка, официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за доллар (-0,1513).

При этом курс доллара на 10 января составлял 24,1190 гривен за доллар.

Отметим, на открытии межбанковскго валютного рынка курс доллара упал после двухдневного роста. В частности, американская валюта продемонстрировала снижение и торговалась в районе отметки 24 гривен за доллар. Курс евро относительно украинской гривны показал синхронное снижение.

На тенденции на межбанке отреагировал наличный рынок, где курс доллара 10 января упал в среднем на 7 копеек - до 24,19 гривен в продаже. В то же время крупнейшие украинские банки были более сдержаны, установив его в диапазоне 24,15-24,65 грн/доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью проекту "KRYM - критическое мышление" заявил, что сомневается в значительном снижении курса гривны относительно иностранных валют в 2020 году.

По его словам, предложение валюты в конце 2019 было большим, что повлияло на ее удешевление. Он объяснил, что укрепление гривны было связано с поступлением инвестиций в долговые ценные бумаги, а НБУ выкупил избыточных почти 8 млрд долларов.