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В НБУ сомневаются в существенном ослаблении гривны в 2020

Новости » Финансы     10.01.2020 - 14:33
В НБУ сомневаются в существенном ослаблении гривны в 2020
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Курс гривны вряд ли существенно просядет в этом году

Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, курс гривны относительно иностранных валют вряд ли значительно снизится в 2020 году. Об этом он заявил в интервью проекту "KRYM - критическое мышление".

По его словам, предложение валюты в конце 2019 было большим, что повлияло на ее удешевление. Он объяснил, что укрепление гривны было связано с поступлением инвестиций в долговые ценные бумаги, а НБУ выкупил избыточных почти 8 млрд долларов.

"Говорить о том, будет ли существенное ослабление гривны в будущие периоды, видимо, не нужно", - отметил Смолий.

Напомним, ранее Смолий заявил, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году. Он подчеркнул, что в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы снижать учетную ставку более быстрыми темпами.

До этого представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман отметил, что переводы из-за рубежа, рекордные урожаи и повышение спроса на национальные облигации стали главными причинами укрепления гривны. При этом он добавил, что от укрепления национальной валюты выигрывают только импортеры.

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Новости Украины Национальный банк УкраиныЯков СмолийКурс гривны
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