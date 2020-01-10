Курс доллара упал на межбанке после двухдневного роста

Фото: курс доллара начал падать (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на межбанке почти вернулся к 24,00 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:11 10 января 2020 года в сравнении с закрытием предыдущей сессии опустился на 9 копеек - до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке - до 24,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек - до 26,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0100 - 24,0350 грн/доллар, евро 26,6462 - 26,6692 грн/евро, российский рубль 0,3916 - 0,3921 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0100 24,0350 EUR/UAH 26,6462 26,6692 RUB/UAH 0,3916 0,3921

Напомним, 9 января 2019 года торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0950 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,7671 - 26,7949 грн/евро, российский рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2020 года поднял курс доллара выше психологической отметки, резко повысив его до 24,11 гривен. Это на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция. Нетипичное для декабря снижение цен было вызвано существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены.