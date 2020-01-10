Нацбанк значно знизив курс долара до кінця тижня

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2020 року знизив офіційний курс долара до 23,96 гривень, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті українського регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 23,9677 гривень за долар (-0,1513).

При цьому курс долара на 10 січня становив 24,1190 гривень за долар.

Зазначимо, на відкритті межбанковскго валютного ринку курс долара впав після дводенного зростання. Зокрема, американська валюта продемонструвала зниження і торгувалася в районі позначки 24 гривень за долар. Курс євро відносно української гривні показав синхронне зниження.

На тенденції на міжбанку відреагував готівковий ринок, де курс долара 10 січня впав в середньому на 7 копійок - до 24,19 гривень у продажу. У той же час найбільші українські банки були більш стримані, встановивши його в діапазоні 24,15-24,65 грн/долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю проекту "KRYM - критичне мислення" заявив, що сумнівається в значному зниженні курсу гривні щодо іноземних валют у 2020 році.

За його словами, пропозиція валюти в кінці 2019 була великою, що вплинуло на її здешевлення. Він пояснив, що зміцнення гривні було пов'язано з надходженням інвестицій в боргові цінні папери, а НБУ викупив надлишкових майже 8 млрд доларів.