Курс доллара превысил психологическую отметку

Фото: курс доллара снова вырос (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на 10 января достиг 24,11 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2020 года резко поднял официальный курс доллара до 24,11 гривен, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского регулятора.

Согласно данным Национального банка, официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 24,1190 гривен за доллар (+0,2845).

При этом курс доллара на 9 января составлял 23,8345 гривен за доллар. До этого в последний раз доллар торговался выше отметки в 24,11 гривен в конце ноября 2019 года.

Напомним, курс доллара стабилизировался по результатам вчерашних торгов на межбанковском валютном рынке. В частности, на открытии межбанка американская валюта показала резкий рост до 24,11 гривен, однако в течении дня стабилизировалась и закрыла межбанк на отметке 24,12 гривен.

Наличный рынок валюты болезненно отреагировал на ослабление гривны, и в обменных пунктах средний курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек - до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до 26,77 гривен за евро.

Кроме того, крупнейшие банки Украины установили курс в пределах 24,20-24,50 грн/доллар, что значительно выше средних показателей предыдущего дня.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепления курса в 2020 году. По его словам, это будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.