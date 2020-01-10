Курс доллара начал снижаться после значительного роста

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Курс доллара в обменниках снизился до 24,19 гривен

Сегодня, 10 января 2020 года, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек - до 24,19 гривен за доллар, евро подешевел на 8 копеек - до 26,86 гривен. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,87 (23,92 - 9 января), продажи - 24,19 (24,26 - 9 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,35 (26,41 - 9 января), продажи - 26,86 (26,94 - 9 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,53 - 9 января), продажи 3,93 (3,91 - 9 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

На 10 января крупнейшие украинские банки установили курс доллара в пределах 24,15-24,65 грн/доллар. Днем ранее доллар в банках продавался в диапазоне 24,20-24,50 грн/доллар.

Межбанк

Сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара после двухдневного роста. На открытии межбанка доллар продавался по 24,03 гривен, однако в течение дня тенденция падения курса сохранилась и на 13:00 курс доллара в продаже составлял 23,96 гривен.

Справочный курс НБУ

Национальный банк Украины с учетом межбанковских торгов установил справочное значение курса доллара на 10 января на отметке 23,97 гривен. Справочный курс существенно снизился по сравнению с показателем 9 января - на 14 копеек.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году. По его словам, нынешние макроэкономические предпосылки дают основания для более быстрого ее снижения.

Кроме того, по данным Государственной службы статистики, в Украине впервые с 1991 зафиксирована дефляция в декабре. Нетипичное для декабря снижение цен было вызвано существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%).