Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомо

Що сталось у Луцьку: реакція поліції

Згідно з інформацією поліції Волинської області, інцидент у Луцьку стався близько 8 години ранку вівторка, 9 вересня, на вулиці Набережній.

Зазначається, що група оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який:

не пред'явив військово-облікові документи;

не виконував законні вимоги правоохоронців;

втік на закриту територію по вулиці Набережній.

При цьому "зібрався натовп людей, які":

пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення;

зачинили ворота;

заблокували виїзд.

"На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини", - додали у прес-службі поліції у Telegram.

Що про конфлікт розповіли в обласному ТЦК

Дещо згодом про обставини конфліктної ситуації в Луцьку розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.

"9 вересня 2025 року у м. Луцьк, на вул. Набережній, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП спільно з представниками поліції проводила перевірку військово-облікових документів", - поділилась група комунікацій ОТЦК у Facebook.

Уточнюється, що під час заходів було виявлено чоловіка без необхідних документів. При цьому громадянин:

відмовився виконати законні вимоги;

намагався сховатися на території житлового комплексу.

У ТЦК додали, що в цей час "навколо службового авто зібралися цивільні особи", які пошкодили службовий автомобіль групи оповіщення:

викрутили та вкрали ніпелі з коліс;

вибили скло;

заблокували виїзд транспорту.

"Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, було викликано карету швидкої допомоги", - зауважили у ТЦК і підтвердили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та осіб, причетних до правопорушення.

