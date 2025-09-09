UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомо

У Луцьку натовп атакував службовий транспортний засіб групи оповіщення (фото: facebook.com/volynarmy)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 вересня, натовп у Луцьку атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.

Докладніше про обставини інциденту та реакцію на нього правоохоронців і ТЦК, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сталось у Луцьку: реакція поліції

Згідно з інформацією поліції Волинської області, інцидент у Луцьку стався близько 8 години ранку вівторка, 9 вересня, на вулиці Набережній.

Зазначається, що група оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який:

  • не пред'явив військово-облікові документи;
  • не виконував законні вимоги правоохоронців;
  • втік на закриту територію по вулиці Набережній.

При цьому "зібрався натовп людей, які":

  • пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення;
  • зачинили ворота;
  • заблокували виїзд.

"На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини", - додали у прес-службі поліції у Telegram.

Публікація правоохоронців (скриншот: t.me/policevolyn/8493)

Що про конфлікт розповіли в обласному ТЦК

Дещо згодом про обставини конфліктної ситуації в Луцьку розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.

"9 вересня 2025 року у м. Луцьк, на вул. Набережній, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП спільно з представниками поліції проводила перевірку військово-облікових документів", - поділилась група комунікацій ОТЦК у Facebook.

Уточнюється, що під час заходів було виявлено чоловіка без необхідних документів. При цьому громадянин:

  • відмовився виконати законні вимоги;
  • намагався сховатися на території житлового комплексу.

У ТЦК додали, що в цей час "навколо службового авто зібралися цивільні особи", які пошкодили службовий автомобіль групи оповіщення:

  • викрутили та вкрали ніпелі з коліс;
  • вибили скло;
  • заблокували виїзд транспорту.

"Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, було викликано карету швидкої допомоги", - зауважили у ТЦК і підтвердили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та осіб, причетних до правопорушення.

Публікація ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

При цьому згідно з публічним звітом командування Сухопутних військ Збройних сил України за серпень, 91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками.

Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про мобілізацію, повістки та покарання за порушення військового обліку.

