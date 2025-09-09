Толпа в Луцке атаковала и повредила служебное авто ТЦК: что известно

Что произошло в Луцке: реакция полиции

Согласно информации полиции Волынской области, инцидент в Луцке произошел около 8 часов утра вторника, 9 сентября, на улице Набережной.

Отмечается, что группа оповещения в составе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полицейских ГУНП обнаружила мужчину, который:

не предъявил военно-учетные документы;

не выполнял законные требования правоохранителей;

сбежал на закрытую территорию по улице Набережной.

При этом "собралась толпа людей, которые":

повредили служебное транспортное средство группы оповещения;

закрыли ворота;

заблокировали выезд.

"На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства", - добавили в пресс-службе полиции в Telegram.

Публикация правоохранителей (скриншот: t.me/policevolyn/8493)

Что о конфликте рассказали в областном ТЦК

Несколько позже об обстоятельствах конфликтной ситуации в Луцке рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.

"9 сентября 2025 года в г. Луцк, на ул. Набережной, группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП совместно с представителями полиции проводила проверку военно-учетных документов", - поделилась группа коммуникаций ОТЦК в Facebook.

Уточняется, что во время мероприятий был обнаружен мужчина без необходимых документов. При этом гражданин:

отказался выполнить законные требования;

пытался скрыться на территории жилого комплекса.

В ТЦК добавили, что в это время "вокруг служебного авто собрались гражданские лица", которые повредили служебный автомобиль группы оповещения:

выкрутили и украли ниппели из колес;

выбили стекло;

заблокировали выезд транспорта.

"Для мужчины, который уклонялся от выполнения правил воинского учета, была вызвана карета скорой помощи", - отметили в ТЦК и подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

Публикация ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)