91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками: звіт Сухопутних військ
Скандали навколо ТЦК виявилися здебільшого вигадкою: лише 9% мають реальні підстави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Сухопутних військ за серпень.
Командування Сухопутних військ оприлюднило публічний звіт щодо діяльності військовослужбовців і працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Згідно з даними за серпень, переважна більшість інцидентів, пов’язаних із ТЦК, виявилася неправдивою.
Із 218 зафіксованих випадків 198 (91%) були фейками або маніпуляціями, поширеними з метою зриву мобілізаційних процесів та ослаблення обороноздатності України.
Водночас підтвердилися лише 20 епізодів (9%). За результатами перевірок:
- двох військовослужбовців усунули від обов’язків;
- ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності;
- у 16 випадках тривають службові розслідування.
У командуванні підкреслили, що прозорість та відкритість у звітах є дієвим способом протидії російській пропаганді, яка використовує значні ресурси для дискредитації ЗСУ.
Там також наголосили, що всі дії військових мають відповідати закону, а винні у реальних порушеннях обов’язково понесуть покарання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня всі працівники ТЦК мають носити бодікамери, аби здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
Про те, як це працюватиме на практиці - читайте у колонці заступника міністра оборони України Євгена Мойсюка.
Також ми писали, як українці ставляться до ТЦК. Так, згідно з опитуванням "Рейтингу", за останній рік ставлення погіршилося.