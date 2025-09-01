91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками: звіт Сухопутних військ

Фото: лише 9% скандалів навколо ТЦК мають реальні підстави (кадр вдео)

Скандали навколо ТЦК виявилися здебільшого вигадкою: лише 9% мають реальні підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Сухопутних військ за серпень.

Командування Сухопутних військ оприлюднило публічний звіт щодо діяльності військовослужбовців і працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Згідно з даними за серпень, переважна більшість інцидентів, пов’язаних із ТЦК, виявилася неправдивою. Із 218 зафіксованих випадків 198 (91%) були фейками або маніпуляціями, поширеними з метою зриву мобілізаційних процесів та ослаблення обороноздатності України. Водночас підтвердилися лише 20 епізодів (9%). За результатами перевірок: двох військовослужбовців усунули від обов’язків;

ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності;

у 16 випадках тривають службові розслідування. У командуванні підкреслили, що прозорість та відкритість у звітах є дієвим способом протидії російській пропаганді, яка використовує значні ресурси для дискредитації ЗСУ. Там також наголосили, що всі дії військових мають відповідати закону, а винні у реальних порушеннях обов’язково понесуть покарання.