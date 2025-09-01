Відсьогодні працівники ТЦК мають носити бодікамери: яке покарання передбачене за порушення

Відсьогодні, 1 вересня, всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За словами міністра, усі співробітники ТЦК будуть зобов’язані носити бодікамери та фіксувати дії під час комунікації з громадянами. У разі відсутності запису або порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. "Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права обох сторін", - зазначив Шмигаль. Як реалізують На початку серпня нинішнього року забезпеченість працівників бодікамерами становила близько 85%. Міноборони продовжує закупівлю додаткових пристроїв, щоб повністю покрити всі підрозділи.